F1: GP dos Países Baixos sem bancadas cheias | AutoSport

As autoridades neerlandesas deram luz verde ao GP dos Países Baixos mas, ao contrário do que os responsáveis da prova desejavam, não será com bancadas cheias.

Devido às restrições ainda presentes motivadas pela Pandemia, a prova avançará apenas com dois terços da capacidade total, o que significa que a cada dia poderão entrar no recinto 70 mil pessoas, ao invés dos 105 mil desejados pela organização. Ainda assim é um número apreciável e que ajudará a criar um ambiente caloroso para Max Verstappen. Já Lewis Hamilton não deverá contar com muito apoio das bancadas.

“Para mim, o copo está dois terços cheio”, disse Jan Lammers, responsável pelo evento. ” As três empresas por trás do Grande Prémio da Holanda – Circuito Zandvoort, SportVibes e TIG Sports – decidiram investir no futuro da F1 na Holanda. A crença na ambição de organizar o maior Festival da Corrida Final do mundo continua a ser o objetivo principal para os próximos anos. Este ano, reconhecidamente numa forma mais pequena, a batalha pelo Campeonato Mundial será travada num belo ambiente laranja nas bancadas.”

Os organizadores disseram que os atuais detentores de bilhetes serão informados por e-mail até quarta-feira, 18 de Agosto, o mais tardar, sobre se poderão assistir à corrida este ano. Para os fãs que infelizmente não podem assistir à corrida desta vez, existe a possibilidade de utilizar o(s) seu(s) bilhete(s) no Grande Prémio da Holanda em 2022 ou de solicitar um reembolso.