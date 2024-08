F1, GP dos Países Baixos: Red Bull procura resposta para falta de ritmo

O líder do campeonato, Max Verstappen, teve um dia atribulado, algo afastado dos primeiros lugares, nas duas sessões de treinos com condições distintas: piso molhado no FP1 e seco no FP2. Verstappen reconheceu que a Red Bull é “um pouco lenta demais”.

Verstappen, que não vence desde o Grande Prémio de Espanha em junho, admitiu que a posição atual da Red Bull após a pausa de verão não é uma surpresa, mas espera encontrar mais desempenho para a corrida de domingo.

“Somos um pouco lentos demais nos stints curtos, um pouco lentos demais nos stints longos, por isso temos de trabalhar um pouco. De momento, não há uma resposta clara sobre como melhorar isso especificamente, mas vamos analisar as coisas. É onde temos estado nas últimas corridas, por isso não é uma surpresa”, comentou. “Vamos tentar encontrar um pouco mais de desempenho para domingo.”

O seu companheiro de equipa, Sergio Perez, ficou em 12º lugar, seis décimos mais lento, e mencionou que cometeu um erro na Curva 12, o que prejudicou o seu tempo. Perez também está a adaptar-se a um novo Engenheiro de Corrida, Richard Wood, após Hugh Bird ter entrado em licença de paternidade.

“Temos testado muitas coisas”, disse Pérez, “Acho que o nosso dia foi um pouco melhor do que mostram os resultados. Cometi um erro na Curva 12, por isso perdi alguns décimos. Acho que, no geral, temos algum trabalho a fazer, especialmente nos stints longos, para tentar igualar os que estão à nossa frente. Acho que fizemos os dois carros funcionarem de forma muito diferente, por isso acho que temos um dia atarefado pela frente. É óbvio que é um pouco novo para todos nós ter Woody como Engenheiro de Corrida. É algo que se destaca do meu lado, mas acho que cada sessão vai melhorar e [vamos ficar] mais habituados a isso.”

