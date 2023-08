F1, GP dos Países Baixos: Red Bull lidera a meio da corrida, depois de um arranque caótico | AutoSport

As primeiras voltas do GP dos Países Baixos foram caóticas. A chuva que caiu logo no arranque da prova, motivaram muitas mudanças na grelha. Os pilotos que apostaram logo nos pneus intermédios foram os que mais lucraram, ganhando muitas posições, enquanto os pilotos que tentaram aguentar os pneus slicks, enquanto a chuva passava, pagaram o preço e caíram muito. Pérez, Gasly, Ocon, Tsunoda foram dos que mais lucraram, Norris, Russell e Leclerc (mais uma péssima paragens da equipa) caíram muitas posições. Alex Albon, que ainda não parou nesta corrida, mantém-se nos pontos.

Na frente, Max Verstappen lidera, após ter perdido o primeiro lugar nas primeiras voltas, recuperando a liderança pouco depois. O homem da casa ainda sobreviveu a um recomeço de Safety Car, depois de uma saída de pista de Logan Sargeant. A corrida estabilizou, mas a chuva deverá regressar em breve.