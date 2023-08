F1, GP dos Países Baixos: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Numa corrida caótica que teve um pouco de tudo, Max Verstappen somou a nona vitória consecutiva, em casa, perante o seu público. Mas a corrida foi complicada, com a meteorologia a pregar partidas no início e no fim da prova. A chuva baralhou um pouco as contas, mas não o suficiente para retirar o neerlandês do caminho da vitória.

Mas houve outros pilotos que mereceram destaque, como Fernando Alonso, que regressou ao pódio, tal como Pierre Gasy, Alex Albon que fez mais uma excelente corrida, Liam Lawson que fez uma excelente estreia, num fim de semana duro para o jovem piloto neozelandês. Já outros, como Sergio Pérez e Charles Leclerc, destacaram-se pela negativa, com um fim de semana difícil.

Queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP dos Países Baixos?

A carregar…

Foto: Martin Trenkler