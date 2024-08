F1, GP dos Países Baixos: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado

A F1 regressou das férias em Zandvoort e a espetacular pista neerlandêsa não desapontou com uma corrida com vários motivos de interesse.

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) venceu pela segunda vez esta temporada, depois de Miami, naquele que é o terceiro triunfo da equipa de Woking este ano. Apesar de ter desaproveitado a pole-position, o piloto inglês precisou apenas de 18 voltas para passar Max Verstappen (Red Bull RB20 Honda RBPT), que terminou em segundo, muito longe da frente. Norris mostrou que a McLaren não tem atualmente, neste tipo de pista, adversários, num Grande Prémio em que se esperava muito da Mercedes, e menos da Ferrari, mas foi exatamente o contrário que sucedeu.

Grande luta pelo derradeiro lugar do pódio com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) a conseguir manter Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) atrás de si apesar de perseguido de perto durante muitas voltas.

Mas tivemos outras excelentes exibições com a de Carlos Sainz, ou Pierre Gasly, ou até Lewis Hamilton, entre outros.

Desafiamos mais uma vez os leitores a escolherem quem foi o melhor piloto do dia.

A votação foi renhida, mas foi Charles Leclerc o mais votado. Com 36,2% o piloto da Ferrari ficou à frente de Lando Norris (31,5%) e de Lewis Hamilton (18,5%). Max Verstappen (6,2%) e Carlos Sainz (2,3%) completaram o top 5.

Vox Pop

917/30

Voto Lando! De destacar ainda as belas provas de Leclerc e Gasly.

garantia4

Não voto em quem vence guiando com o braço de fora, por isso, sorry, o Lando ainda vai ter que esperar. Por uma vez, o escolhido é o Leclerc. Por tudo o que vimos. E ouvimos no on board, o que permitiu perceber que ontem- espantosamente, para mim- até foi ao ponto de ajudar o Sainz, ao dar a indicação para ser transmitida ao eng. deste que estava a usar uma marcha/ mudança mais alta na curva 3 e acelerava mais cedo, o que resultava em 1/2 seg mais rápido, e com o espanhol a seguir a responder “Good info”. Quase em estado de graça ontem (?).

necax007

Votei no Lando porque acho que quem vence é o piloto do dia (já estava cansado de votar no Max…) mas nesta corrida tivemos muitos pilotos no melhor das suas capacidades. O Max tirou tudo o que era possível tirar daquele carro. O Leclerc fez das melhor corridas que o vi fazer até hoje. O Hamilton e o Sainz fizeram recuperações muito boas. Gasly meteu um Alpine 3 ou 4 lugares à frente do andamento do carro. Os pilotos vieram das férias com o kit de unhas afinado!