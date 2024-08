F1, GP dos Países Baixos, Q2: Lewis Hamilton e Carlos Sainz eliminados

Surpresa na Q2 com Lewis Hamilton e Carlos Sainz eliminados. Na frente das operações os McLaren, com Lando Norris a ficar com o melhor tempo, por pouco, seguido de Oscar Piastri e George Russell.

A Q2 começou com os homens da Ferrari sozinhos em pista (com pneus usados), com o resto do pelotão a esperar um pouco mais antes de iniciar os trabalhos da segunda parte da qualificação. A dez minutos do fim da sessão, os restantes carros começaram a entrar em pista, com as nuvens a começarem a carregar e a ameaça de chuva a aumentar.

Oscar Piastri foi o primeiro a entrar no segundo 10, com Hulkenberg a ficar a mais de um segundo do registo do australiano. Verstappen ficou a 0,3 segundos de Piastri. Norris bateu o pé ao seu colega de equipa e subiu ao primeiro lugar, com 0,009 segundos de vantagem para o seu colega de equipa. Depois das primeiras voltas, tínhamos Norris, Piastri, Russell, Verstappen e Hamilton no top 5. Na zona de eliminação estava Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Hulkenberg e Alex Albon, numa pista que continuava a evoluir.

Na segunda tentativa, Sergio Pérez não conseguiu melhor que o quarto lugar à frente de Alex Albon que fez o quinto tempo. Stroll fez o quarto lugar, mas a surpresa vinha do lado da Mercedes, com Hamilton a ficar eliminado, tal como Carlos Sainz, com dois nomes fortes a ficarem de fora da Q3. Na frente, mantiveram-se os homens da McLaren, seguidos de Russell, Stroll e Pérez. Leclerc, Albon, Verstappen, Gasly e Alonso completaram o top 10.