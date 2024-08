F1, GP dos Países Baixos, Q1: Sergio Pérez foi o mais rápido, Ocon eliminado

Numa pista a evoluir a cada minuto, os tempos foram caindo a cada volta. Sergio Pérez foi o mais rápido, mas terá sido impedido na sua segunda tentativa, o que o obrigou a recorrer a mais um conjunto de pneus. Logan Sargeant acabou por não participar na qualificação e Esteban Ocon estava muito insatisfeito no final, também ele eliminado.

A qualificação começou com 31 °C de temperatura de pista e 24,5 °C de temperatura do ar, com muito menos humidade no ar, comparativamente ao atribulado TL3, que pouco ou nada ajudou as equipas a confirmar se o trabalho feito durante a noite deu resultados positivos. A probabilidade de chuva era de 40%, mas o céu não prometia chuva para as primeiras partes desta qualificação, fundamental para um bom resultado nesta pista.

A Williams estava prestes a operar um pequeno milagre, com o carro de Logan Sargeant a parecer perto de pronto para a qualificação. Não foi necessária mudança de chassis para o carro #2. Sargeant acabou por não ir para a pista, mas o facto de o carro estar praticamente pronto é um sinal da excelência destes homens e mulheres.

Nico Hülkenberg e Zhou Guanyu foram os primeiros a ir para a pista, com o resto da concorrência a seguir o exemplo pouco tempo depois. Com a chuva chuva que caiu durante a manhã, a pista prometia melhorar à medida que o tempo passasse e as voltas se acumulassem.

Os primeiros tempos começaram a ser registados e estavam no segundo 11, com Lance Stroll, seguido de Alex Albon e Sergio Pérez. Oscar Piastri colocou-se na frente das operações, Lewis Hamilton destronou o australiano da McLaren, com Norris a ficar a 0,002 segundo do tempo do seu compatriota da Mercedes. Max Verstappen ficou a 0,018 segundos do tempo de Hamilton numa fase em que já todos os pilotos tinham pelo menos uma volta lançada feita.

Na zona de eliminação tínhamos Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Logan Sargeant que ainda não tinha ido para a pista e dificilmente iria entrar nesta qualificação. Carlos Sainz, que estava na zona de eliminação perto do fim da Q1, colocou-se no primeiro lugar, mas foi por poco tempo, pois George Russell roubou o lugar ao espanhol da Ferrari. Sergio Pérez não concordou e colocou-se no tpo da tabela de tempos, ficando como melhor registo da Q1 (1:11,006).

Eliminados na Q1 ficavam Ricciardo, Esteban Ocon, Bottas, Zhou e Sargeant que não foi para a pista.