F1 GP dos Países Baixos, Pierre Gasly: “Corrida muito divertida”

Pierre Gasly foi um dos pilotos em destaque no GP dos Países Baixos com uma boa prestação, terminando no top 10. Os pontos foram muito importantes, mas o francês destacou a diversão que teve em pista.

Gasly não escondeu o entusiasmo no final de uma corrida onde esteve envolvido em várias lutas:

“Hoje foi uma corrida muito divertida e sair com alguns pontos é sempre uma sensação agradável. Estou muito contente com os progressos que fizemos como equipa desde sexta-feira e, no final, conseguimos dar a volta à situação e sair como a melhor equipa depois dos quatro primeiros. À saída da linha de partida, passei o Fernando [Alonso] e o Lance [Stroll] por fora na Curva 1. Isso ajudou imenso a nossa corrida, pois fiquei com uma boa posição na pista e pude gerir a corrida e cuidar dos pneus. Depois da paragem nas boxes, tínhamos algumas ultrapassagens para fazer e eu tinha confiança no carro para travar e manter uma boa trajetória do lado de fora da Curva 1. Houve algumas manobras emocionantes e o resultado foi a conquista de dois pontos. Continuamos a mostrar sinais de progresso e espero que possamos continuar assim.”