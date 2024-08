F1 GP dos Países Baixos, o Herói Esquecido: Charles Leclerc

Mas o Herói Esquecido escolhido foi Charles Leclerc. O monegasco fez uma excelente corrida, conseguindo imiscuir-se na luta pelo pódio, onde terminou, para surpresa de muitos. A Ferrari no seu todo merecia esta menção, por conseguir minimizar de forma brilhante um fim de semana que prometia ser negro. As caraterísticas do carro não se adequaram às exigências da pista neerlandesa, mas a Ferrari conseguiu contornar as dificuldades. A estratégia foi perfeita e neste capitulo, apenas elogios à Scuderia (nem sempre podemos dizer isto). E do lado dos pilotos, boas prestações, especialmente Leclerc, que conseguiu segurar um McLaren bem mais rápido em condições nem sempre fáceis. Uma exibição que nos faz lembrar o motivo por que Leclerc é considerado um dos melhores da atualidade.

Nico Hülkenberg merece uma menção honrosa pela sua luta no top 10 que quase dava novamente pontos. Pierre Gasly também foi o homem em destaque na Alpine durante todo o fim de semana e a sua prestação na corrida merece ser enaltecida garantindo pontos preciosos para a equipa. Lewis Hamilton e Carlos Sainz foram dos melhores na tarde de domingo em Zandvoort, respondendo ao desafio de um sábado negativo. Ambos responderam com a determinação e a tenacidade que lhes são reconhecidas e conseguiram excelentes resultados.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI