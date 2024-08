F1 GP dos Países Baixos, o Destaque: Lando Norris

O vencedor do GP dos Países Baixos, Lando Norris, é o grande destaque da prova neerlandesa. O jovem piloto da McLaren conseguiu um triunfo dominador, com uma autoridade que há muito não se via.

O arranque de Lando Norris foi mau, mais uma vez. Perdeu o lugar para Max Verstappen e se o RB20 fosse um pouco mais competitivo, o #4 da McLaren estaria em apuros. Mas Norris depressa entendeu que estava em vantagem. Recuperou de uma desvantagem de segundo e meio e terminou com 22 segundos de vantagem para Verstappen.

Norris começou mal, mas manteve a calma, não se precipitou no seu ataque e quando passou para a frente da corrida, liderou como os melhores lideram. Sem dar qualquer hipótese. Foi cavando o fosso para Verstappen e no final da corrida ainda teve margem para fazer a melhor volta. Foi, provavelmente, a melhor exibição de Norris na F1. Não apenas pela vitória, mas pela forma autoritária como se impôs. Só não leva nota máxima pelo arranque. Quando o britânico resolver os problemas da primeira volta, a sua candidatura ao título pode ganhar ainda mais força.

Destaque também para a McLaren. Com o carro mais competitivo da grelha na atualidade, aproveitou da melhor forma. Bom carro, boa estratégia e, acima de tudo, melhorias que parecem estar a funcionar. Pelo menos, não trouxeram desafios extras como aconteceu com as outras equipas. A luta pelo título de construtores está em aberto.