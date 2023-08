F1, GP dos Países Baixos: Notas AutoSport | AutoSport

Um regresso em grande da F1, numa corrida que teve todos os ingredientes para prender os fãs ao sofá. Claro que há pilotos que se destacaram, uns pela positiva, outros pela negativa. É tempo de atribuir as nossas notas:

Max Verstappen – Nota 9

Já chegamos ao ponto de ser mais exigentes na forma como atribuímos a nota a Max Verstappen. Fez pole, venceu, dominou mais uma vez, mas não fez a volta mais alta e no arranque da corrida as coisas poderiam ter escapado ao seu controlo. Não escaparam, Verstappen foi outra vez imperial, mas não foi a corrida perfeita, pois as condições não o permitiam. O neerlandês continua a fazer história e fá-lo com classe.

Fernando Alonso – Nota 9

Não foi desta que a vitória 33 surgiu, mas Alonso voltou a mostrar todos os seus pontos fortes. Um arranque de corrida tremendo, uma gestão bem medida e o aproveitar do erro de Sergio Pérez para subir ao segundo lugar. Alonso é um fenómeno ao volante e a coragem que revelou nas ultrapassagens nas primeiras voltas mostram um talento enorme e uma vontade de vencer a toda a prova. O tricampeonato poderá nunca chegar, mas Alonso merecia, no mínimo, três títulos em seu nome.

Pierre Gasly – Nota 9

Este resultado vem tirar alguma pressão a uma equipa, que continua com dificuldades em encontrar o norte. Pierre Gasly não facilitou, algo que costuma fazer quando está em posição de conquistar um bom resultado. Fez uma excelente corrida, aproveitando da melhor forma a boa aposta estratégica da Alpine. Gasly manteve-se sempre na luta pelo top 4 e quando a penalização de Sergio Pérez foi atribuída, aproveitou para regressar ao pódio. Uma excelente prestação do francês.

Sergio Pérez – Nota 4

Sergio Pérez começou a segunda metade da pior forma. Ficou a mais de um segundo do seu colega de equipa na qualificação e em corrida, depois de uma boa recuperação inicial, motivada pela boa opção estratégica da equipa, chegou à liderança. Mas a diferença de andamento para Verstappen era grande (demasiado grande), com o colega do mexicano sempre mais rápido. Pérez caiu para segundo, não evitou a saída de pista quando a chuva se abateu sobre a pista neerlandesa no fim da prova, errou na entrada da via da boxes e foi penalizado por exceder o limite de velocidade, caindo do pódio. Pérez tinha de fazer mais, precisava de começar esta segunda metade com um bom resultado, mas não conseguiu. Talvez uma das épocas mais irregulares de Pérez dos últimos anos.

Carlos Sainz – Nota 7

O quinto lugar de Carlos Sainz acaba por ser um mal menor, olhando ao que foi o fim de semana da Ferrari. O espanhol manteve-se na luta pelo top 5 e mesmo com a Ferrari a mostrar pouco andamento, conseguiu ficar à frente de carros mais rápidos. É por isso um bom resultado para Sainz, mas o bom aqui é relativo. Foram pontos importantes para a Scuderia, mas os problemas mantém-se. Sainz tratou apenas de os disfarçar um pouco.

Lewis Hamilton – Nota 7

Conseguiu fazer uma boa recuperação, depois de uma qualificação para esquecer e na corrida conseguiu alguns bons pormenores. Uma corrida competente, com algumas dificuldades a lidar com o tráfego. Fez mais uma vez melhor que o colega de equipa e, apesar da má escolha estratégica da equipa, conseguiu pontos importantes.

Lando Norris – Nota 7

Uma nota mais por culpa da equipa do que sua. A demora em colocar intermédios acabou por ser fatal para o piloto britânico, que mostrou que podia estar na luta pelo pódio. Não largou mal, mas perdeu posição para Alonso nas primeiras voltas e depois teve de correr atrás do prejuízo quando a equipa demorou a definir o rumo. Já não é a primeira vez que a McLaren comete erros com Lando Norris em situações variáveis (na Rússia essa hesitação custou a vitória em 2021). Acabou no sétimo posto, pouco para quem mostrou potencial para andar perto de Verstappen.

Alex Albon – Nota 8

Mais uma grande corrida de Albon. Fazer 44 voltas com pneus macios em Zandvoort foi tremendo, aguentar as primeiras voltas com pneus slicks foi duro, recuperar e manter-se nos pontos até ao final foi de piloto. Albon continua a somar pontos, na tabela classificativa e nos fãs da F1 que começam finalmente a olhar para ele e a ver o talento que sempre teve. Albon somou mais quatro pontos e leva a Williams às costas.

Oscar Piastri – Nota 6

Boa corrida do australiano, em condições difíceis. Foi dos pilotos que se manteve em pista nas primeiras voltas, tendo de aguentar o carro no asfalto, sem cometer erros. Piastri cumpriu a sua missão com sucesso terminou nos pontos. Cometeu alguns pequenos erros ao longo do fim de semana, mas conseguiu compensar com pontos no final de uma corrida dura.

Esteban Ocon – Nota 6

O fim de semana não começou da melhor maneira e na qualificação isso ficou claro, mas a boa estratégia da Alpine permitiu a Ocon colocar-se na luta por bons pontos. Não mostrou os mesmos argumentos que o seu colega de equipa, mas acabou nos pontos, o que acaba por ser uma boa operação para a equipa.

Lance Stroll – Nota 5

Nico Hulkenberg – Nota5

Liam Lawson – Nota 8

Valtteri Bottas – Nota 5

Yuki Tsunoda – Nota 6

Kevin Magnussen – Nota 4

George Russell – Nota 7

Zhou Gunayu – Nota 4

Charles Leclerc – Nota 4

Logan Sargeant – Nota 3