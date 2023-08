F1, GP dos Países Baixos: Max Verstappen volta a quebrar recordes | AutoSport

Max Verstappen continua a bater recordes. O neerlandês de 25 anos está na sua décima época na F1, com 176 GP, 46 vitórias (o quinto piloto com mais vitórias na história, 28 poles (10º piloto com mais pódios), o 90º pódio (sétimo piloto com mais pódios) e nove vitórias consecutivas, igualando a série de Sebastian Vettel.

Verstappen está imparável, nada o parece perturbar, não comete erros e acaba sempre no primeiro lugar. Um domínio avassalador, merecido pelo piloto que tem mantido um nível tremendo e pela equipa, com um excelente trabalho. A corrida de hoje não foi fácil, mas a equipa soube tomar as decisões certas nos momentos certos e Verstappen mostrou estar em controlo da situação. Mais uma grande prestação do neerlandês, em casa. O campeonato está perto!

Foto: Martin Trenkler