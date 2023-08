F1, GP dos Países Baixos: Logan Sargeant bate e provoca Safety Car | AutoSport

Um arranque de corrida louco, com a chuva a aparecer logo na primeira volta, provocando uma cambalhota na tabela classificativa. Max Verstappen liderava no final da primeira volta e lidera agora na volta 16, depois de ter passado pelo sexto lugar, nas trocas das boxes para os pneus intermédios. Logan Sargeant perdeu o controlo do carro e bateu, provocando a entrada do Safety car. Todos os pilotos estão agora novamente com pneus para piso seco, com o pelotão reagrupado, mas há muitas mudanças e este SC pode promover mais ainda.