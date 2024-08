F1 GP dos Países Baixos, Lewis Hamilton: “Poderíamos ter estado perto do pódio”

Um dos melhores em pista, com uma excelente recuperação. Lewis Hamilton conseguiu superar as adversidades de sábado, com uma eliminação na Q2 e uma penalização. Largou de 14º e terminou em oitavo numa das melhores prestações do dia.

Hamilton estava mais contente com o seu monolugar depois de ontem não ter sido feliz com o seu Mercedes. O campeão britânico admitiu que se tivesse largado mais adiante, teria conseguido um melhor resultado. O primeiro stint com pneus macios, que o #44 fez durar para lá do que se esperava foi crucial para este bom resultado:

“Hoje fui muito mais feliz. Estava a andar para a frente, a progredir, a ir na direção certa, mas estava infelizmente demasiado atrás. Se me tivesse qualificado onde o George [Russell] estava (em P4), penso que teria terminado pelo menos aí, se não mais adiante. Penso que poderíamos ter estado perto de um pódio. Não sei se fomos mais rápidos do que a Ferrari, mas houve elementos do nosso ritmo que foram fortes. O carro não estava ótimo em comparação com a última corrida, quando tínhamos muito mais ritmo. Hoje estivemos mais perto dos outros.”