F1, GP dos Países Baixos: Lewis Hamilton penalizado por atrapalhar volta de Sergio Perez

Lewis Hamilton foi penalizado depois de avaliado o incidente com Sergio Pérez, com o mexicano a queixar-se de que o piloto da Mercedes terá atrapalhado a sua volta na Q2.

Os comissários avaliaram a situação e consideraram Lewis Hamilton culpado de ter impedido a volta de Pérez, o que resulta numa penalização de três posições. Hamilton iria largar da 12ª posição, depois de uma Q2 pouco conseguida, que resultou na sua eliminação. O inglês da Mercedes vinha de uma sequência de cinco qualificação no top 5, três delas no top 3, uma, em Silverstone, na primeira linha da grelha, mas em Zandvoort as coisas não lhe correram bem.

Eis o argumento dos comissários:

“Os Comissários Desportivos ouviram o piloto do Carro 11 (Sergio Perez), o piloto do Carro 44 (Lewis Hamilton), os representantes da equipa e analisaram os dados do sistema de posicionamento/marcação, vídeo, cronometragem, telemetria, rádio da equipa e provas de vídeo no carro.

O piloto do Carro 44, que se encontrava numa volta de entrada, foi informado pela equipa de que o Carro 11 se aproximava numa volta rápida quando entrou na Curva 8. O piloto saiu da trajetória à saída da curva 8 com a intenção de dar passagem ao carro 11. No entanto, quando o Carro 11 chegou, o automóvel 44 já tinha entrado na curva 9 e regressou à trajetória à saída da curva 9, impedindo assim claramente o automóvel 11.

Os Comissários Desportivos determinam que, embora tenha havido um aviso adequado por parte da equipa e embora o condutor tenha tentado sair do caminho, podia ter abrandado mais para não impedir o outro carro e, por conseguinte, consideram que o impedimento foi desnecessário. Por conseguinte, é aplicada uma penalização de saída da grelha, em conformidade com as decisões anteriores”.