F1, GP dos Países Baixos, Lando Norris: “Uma má decisão custou-nos muitos lugares” | AutoSport

Esperava-se mais um fim de semana em grande para a McLaren, mas a meteorologista fez a equipa britânica tropeçar. Lando Norris, que largou do segundo lugar da grelha, acabou por terminar longe do pódio, numa decisão menos conseguida da equipa de estratégia, quando na primeira volta manteve o piloto em pista com a chuva a complicar a vida das equipas.

Lando Norris não foi fatalista e afirmou que houve coisas positivas a retirar da corrida, mas admitiu que uma má decisão deitou por terra as hipóteses da equipa:

“Algumas coisas boas, claro – não quero dizer que é tudo negativo. Alguns pontos na tabela, não foi uma corrida horrível. Muitas coisas foram boas – a paragem nas boxes para a segunda chuvada foi boa, portanto, algumas coisas boas. Apenas a primeira foi uma má decisão e custou-nos muitos lugares. Acho que estávamos à espera, por isso é que estava nervoso quando entrei na corrida hoje. O que eu pensava estava certo – íamos ter dificuldades em certos sítios. Nalguns sítios estivemos bem e, se estivéssemos com ar limpo, acho que teríamos estado relativamente bem. Mas acho que a Mercedes estava noutro nível em comparação connosco hoje. O desgaste dos pneus deles é sempre melhor, têm uma boa frente no carro, e foi isso que provavelmente nos faltou num dia como o de hoje.”

Já Oscar Piastri admitiu que foi uma tarde complicada para si e que a decisão de ficar em pista com os pneus macios nas primeiras voltas molhadas acabaram por comprometer a tarde:

“Sem dúvida uma tarde difícil, isso é certo”, disse Piastri. “Penso que talvez algumas decisões que tomaríamos de forma diferente se as tivéssemos na segunda vez. E também, da minha parte, alguns erros que talvez não tenham destruído a nossa corrida, mas certamente não a ajudaram. Penso que, obviamente, queríamos terminar um pouco mais acima do que terminámos e vamos analisar o que poderíamos ter feito um pouco melhor. Mas mantivemos o carro na pista, conseguimos colocar os dois carros nos pontos no final, por isso não foi a nossa melhor tarde, mas podia ter sido muito pior. É sempre muito difícil saber. Em retrospetiva, é fácil ser um mestre e ter uma estratégia perfeita após a corrida. Talvez pudéssemos ter feito algumas coisas de forma um pouco diferente. Mas vamos analisar e ver o que poderíamos ter feito de forma diferente.”