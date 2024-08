F1, GP dos Países Baixos: Lando Norris não está preocupado com as estatísticas

Lando Norris está concentrado em melhorar os seus arranques de corrida antes do Grande Prémio dos Países Baixos, reconhecendo que tem tido dificuldades em converter as pole positions em liderança.

Apesar de ter partido da pole ou do primeiro lugar numa Sprint cinco vezes, Norris nunca liderou a volta de abertura, com a sua mais recente desilusão a ocorrer no GP da Hungria. O britânico estado a trabalhar nas suas largadas, embora não as considere uma fraqueza significativa, observando que o seu desempenho ao longo da época tem sido geralmente bom.

“Sei que os meus arranques não têm sido o meu forte nos últimos anos”, disse Norris, citado pela RACER. “Honestamente, não têm sido maus. Continuo a ser uma das melhores médias de partida, apenas falhei algumas corridas. Mas sinto-me confiante por ter trabalhado muito para melhorar as minhas partidas e amanhã é um novo dia.”

Norris minimiza a importância das estatísticas, afirmando que, embora se preocupe com o seu desempenho, os números não o afetam mentalmente. O seu foco está em melhorar os seus arranques e resolver quaisquer pontos fracos, em vez de provar que os críticos estão errados. Norris está determinado a “dar o seu melhor”, sem se deixar influenciar por resultados anteriores ou pela opinião pública.

“Honestamente, as estatísticas… as estatísticas para mim não significam muito. Sinceramente, os números num ecrã não significam muito para mim, nessa perspetiva. Claro que me preocupo, mas não significam muito, não me afetam. Por isso, o que as pessoas escrevem e inventam, e esse tipo de coisas, são diferentes. Não é algo que me afecte, não vou tentar sair amanhã para, de repente, provar que as pessoas estão erradas ou algo do género. Vou simplesmente continuar a fazer o que tenho a fazer. As pessoas podem escrever o que quiserem, podem ter as suas próprias opiniões. Muitas destas coisas são verdadeiras e são factos para as pessoas, mas é mais uma questão de as usar a meu favor e melhorar os meus pontos fracos, tão simples quanto isso.”