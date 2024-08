F1 GP dos Países Baixos, Lando Norris: “Foi uma boa volta”

“Um dia espetacular. É bom estar de volta e começar com uma pole. Foi uma boa volta. A qualificação foi sempre muito tranquila e fizemos algumas boas voltas, especialmente a do final. Foi um bom trabalho da equipa e estou contente. Senti-me confortável na pista. O carro estava fantástico. Fizemos algumas atualizações e tudo está a funcionar muito bem. Estou entusiasmado com o dia de amanhã. Tenho a certeza que vai ser difícil. O Max tem sido rápido todo o fim de semana. Sei que o apanhámos hoje, mas ele continua em segundo e vai dar luta, especialmente na sua corrida em casa.”

Norris tem sido rápido durante todo o fim de semana e a McLaren, pelo menos, não perdeu qualidades com novo pacote de atualizações implementado. Norris estava agradado com a sua pole, mas a sua postura revelou que já está focado na corrida de amanhã, onde terá de provar que os problemas na largada pertencem ao passado:

Lando Norris estava satisfeito com a sua volta na qualificação para o GP dos Países Baixos. Uma espetacular volta, que valeu a pole, sendo o único piloto a entrar no segundo nove.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI