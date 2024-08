F1, GP dos Países Baixos: Lando Norris consegue a pole

Lando Norris não deu hipóteses e conquistou a pole position para o GP dos Países Baixos. Uma volta espetacular do britânico valeu o melhor tempo, o único a entrar no segundo nove, ficando à frente de Max Verstappen e Oscar Piastri. A McLaren parece forte, mas a Red Bull promete dar luta na corrida.

Na derradeira parte da qualificação para o GP dos Países Baixos, foi o McLaren de Oscar Piastri a ir para a pista em primeiro lugar e, por conseguinte, a fazer o primeiro tempo. Piastri ficou perto do segundo 9, e Max Verstappen não conseguiu bater o australiano. Mas Lando Norris agarrava o primeiro lugar da tabela e assumia-se como o principal candidato à pole. Norris foi 0,1 segundos mais rápido que o seu colega de equipa. O top 5 nesta fase era Norris, Piastri, Verstappen, Russell e Leclerc, com Gasly em sexto. Stroll, Pérez, Albon e Alonso fariam apenas uma volta.

Os homens da Aston Martin fizeram as suas voltas sozinhos em pista e Alonso conseguiu o quinto tempo, enquanto Stroll fez o sétimo registo.

A luta pela pole estava com os homens da McLaren e Max Verstappen. O neerlandês da Red Bull ainda se sentou por alguns segundos no trono, mas Lando Norris, com uma volta espetacular, entrou no segundo nove, e conseguiu a pole. Grande volta do #4 da McLaren com o registo de 1:09,673. Seguiram-se Verstappen e Oscar Piastri no top 3. Russell e Pérez completaram o top 5. Nos restantes lugares do top 10 ficaram Leclerc, Alonso, Albon, Stroll e Gasly.