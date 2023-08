F1, GP dos Países Baixos: Lance Stroll nega rumores de mudança para o ténis | AutoSport

Durante os últimos dias das férias da F1 ganhou força uma teoria que, à partida, fazia pouco sentido, mas começou a referida com mais insistência. Lance Stroll iria deixar a F1 para se dedicar ao ténis. Stroll foi confrontado com a ideia e riu-se.

Lance Stroll já tinha dito publicamente que se achava um bom jogador de ténis e que se não fosse piloto de F1, talvez acabasse no ténis. No final das férias de verão o rumor de que Stroll estaria a ponderar uma troca da F1 para o ténis surpreendeu, mas Stroll tratou afastar esse cenário:

“Bem, se for para o tour, é melhor trabalhar um pouco o meu backhand, porque acho que ainda não estou a esse nível”, disse quando questionado sobre os rumores. “Quero dizer, gosto de pensar que sou bastante bom. Mas não sei se já estou pronto para enfrentar o [Novak] Djokovic e o [Carlos] Alcaraz.”

“Terá sido o Crofty [David Croft, comentador da Sky Sports] ou alguém que teve a ideia. Ele estava a beber umas cervejas no sofá [no] início de agosto, a pensar no meu jogo de ténis. Não sei! Tenho de lhe perguntar. Essa foi estranha. Não sei onde é que ele foi buscar essa. Foi muito criativo. Mas, sim, ainda não pensei nisso, em escolher o ténis como carreira. Um dia vamos todos acordar e tomar essa decisão [de sair da F1]. Mas, neste momento, estou a pensar na corrida de amanhã. De certeza que quero continuar a correr. É o que eu adoro fazer.”