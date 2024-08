F1 GP dos Países Baixos: George Russell sonhou com a pole, mas a temperatura dos pneus não o permitiu

George Russell atribuiu a sua desvantagem de meio segundo para o primeiro classificado, Lando Norris, na qualificação do Grande Prémio dos Países Baixos ao sobreaquecimento dos pneus, apesar de ter sido competitivo na Q1 e Q2.

Russell sentiu que tinha uma hipótese de fazer a pole depois de ter igualado o ritmo da McLaren e da Red Bull no início da sessão, mas conseguiu apenas uma melhoria modesta na Q3, terminando em quarto. Explicou que os seus pneus sobreaqueceram na parte final da sua última volta, fazendo-o perder muito tempo.

Russell continua otimista quanto às suas perspetivas de corrida a partir da segunda linha, esperando uma forte luta com a McLaren e a Red Bull. Entretanto, o seu companheiro de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton, que se qualificou em 12º lugar, mostrou-se frustrado com o equilíbrio do seu carro e está menos esperançado em subir na ordem da corrida.

“Na Q2 a minha volta foi decente e estava ao mesmo ritmo que a McLaren, por isso fui para a Q3 a pensar que tinha uma hipótese de fazer a pole”, disse Russell depois. “E depois o ritmo não apareceu. Para ser honesto, acho que nada disso tem a ver com o carro. Tudo se deve aos pneus. Estava a fazer uma volta muito forte, estava a igualar o Lando, acho que estava dois décimos mais rápido que o meu tempo. Os pneus sobreaqueceram e perdi mais rendimento do que esperava na última metade da volta. Por isso, não estou muito preocupado. Penso que o P4 é um bom lugar para começar. Queremos começar a volta com os pneus tão frios quanto possível, mas se estivermos um grau abaixo do limite, provavelmente perdemos meio segundo. Se estivermos um grau acima do limite, perdemos décimos. Portanto, estamos a equilibrar este ponto ideal, é como se estivéssemos a aproximar-nos da beira de um precipício. Se dermos um passo a mais, estamos fora. E esse é o desafio para toda a gente.”