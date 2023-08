F1, GP dos Países Baixos, George Russell: “Há dez pilotos que podia vencer com o Red Bull” | AutoSport

O RB19 é uma máquina fantástica. A última criação da equipa austríaca revelou-se imbatível até ao momento e muitos esperam que assim vá continuar o resto da época. George Russell defende que há pelo menos dez pilotos que seriam capazes de vencer com o carro de Max Verstappen.

O jovem britânico diz que não está desmotivado e que o facto de estar ao lado de Lewis Hamilton é um desafio todos os fins de semana. Mas Russell acredita que com o mesmo carro de Verstappen, dez pilotos teriam condições de lutar pelo título:

“Estou motivado porque sou colega de equipa do Lewis e é um desafio todos os fins-de-semana. Tivemos uma boa batalha nos últimos 18 meses e isso motiva-nos a ambos. Se estivermos numa posição em que não há muito por que lutar, é aí que começamos a perder a motivação – precisamos desses desafios para procurar as recompensas. Mesmo para Max agora, com certeza ele está a adorar, mas aquela sensação de cruzar a linha pela 50ª vez vencendo sem muita competição nos últimos 18 meses. Talvez as últimas 10 vitórias tenham sido bem simples para ele. Mesmo que ele comece em 10º , 15º, não importa. Tenho a certeza de que ele adoraria ter uma vitória em que tivesse feito a diferença, é isso que todos perseguem, é quando é mais emocionante. Há 10 pilotos que num Red Bull lutariam pela vitória e pelo campeonato, tal como acontecia com um Mercedes nos últimos anos… há 10 pilotos que nessas condições, vão lutar pela vitória.”