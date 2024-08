F1, GP dos Países Baixos: Estratégia de uma paragem deverá ser a preferida

Numa pista como Zandvoort, a estratégia terá um papel fundamental para conseguir um bom resultado. As poucas oportunidades de ultrapassagem poderão tornar as decisões na pitwall determinantes para o decorrer da corrida.

A Pirelli acredita que a estratégia mais rápida para o fim de semana é uma paragem única de pneus macios para duros, com uma janela de paragem entre as voltas 24 e 30. Esta estratégia é favorecida devido ao maior comprimento do pit lane em Zandvoort este ano, combinado com um limite de velocidade mais baixo de 60km/h, o que aumenta o tempo perdido durante as paragens nas boxes.

As alocações de pneus das equipas para a corrida em Zandvoort sugerem estratégias variadas, sem um consenso claro. McLaren, Williams e Red Bull mantiveram dois conjuntos novos de médios, enquanto Verstappen é o único piloto com dois conjuntos novos de duros. A maioria dos outros têm apenas um novo duro e um médio. Apesar disso, o pneu macio é visto como uma forte opção para uma estratégia de duas paragens, semelhante à de Barcelona em junho. A estratégia preferida é macio>médio>macio, com janelas de box entre as voltas 20-26 e 47-53. Em alternativa, pode ser utilizada uma estratégia macia>dura>macia, oferecendo flexibilidade para mudar para uma paragem única se a primeira passagem for prolongada, semelhante à corrida de Russell em Spa.

Os pilotos fora de posição como os casos de Carlos Sainz e Lewis Hamilton podem optar por um arranque com pneus médios para capitalizar quando os macios fizerem uma paragem nas boxes, com uma janela ideal de uma paragem média>dura entre as voltas 27-33.

Para aqueles que estão mais atrás, começar com o pneu duro pode ser uma estratégia arriscada, mas potencialmente recompensadora, especialmente com a probabilidade de Safety Cars em Zandvoort. Alex Albon, que foi desclassificado da qualificação depois de garantir inicialmente a P8, poderá tentar esta abordagem, tirando partido da sua capacidade de marcar pontos com estratégias longas de uma paragem.

A Meteorologia

Zandvoort tem registado um tempo imprevisível este fim de semana, com ventos fortes, chuva intensa e sol ocasional. No entanto, espera-se que a corrida seja seca, com a temperatura e o vento a serem factores-chave. Os ventos podem ainda atingir 40 km/h, especialmente como vento de cauda na Curva 1, aumentando o risco de bloqueios nos pneus, o que pode levar a paragens nas boxes não programadas.

As temperaturas serão mais quentes do que no início do fim de semana, tornando o pneu de composto duro mais viável, com um melhor aquecimento e uma maior probabilidade de um undercut. No entanto, se as nuvens reduzirem as temperaturas da pista, a eficácia do undercut do pneu duro poderá diminuir.