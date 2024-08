F1 GP dos Países Baixos, Christian Horner: “McLaren estava numa liga diferente”

“A McLaren estava numa liga diferente hoje. Fizemos tudo o que podíamos. O Max transformou o P2 numa liderança, mas o ritmo deles era diferente. Temos muito trabalho a fazer, mas aprendemos algumas lições valiosas neste fim de semana. É altura de digerir e recuperar em Monza. Ainda temos uma vantagem confortável no Campeonato de Pilotos, mas uma parte dos pontos foi retirada do Campeonato de Construtores, pelo que temos de reagir. Estou confiante de que temos a força para o fazer”

Com a McLaren a mostrar-se muito forte, a vantagem da Red Bull promete esfumar-se rapidamente e mesmo Max Verstappen terá de ser muito inteligente na gestão da sua vantagem. Horner pediu uma reação à sua equipa, uma vez que a luta no campeonato de construtores está a aquecer cada vez mais:

Christian Horner admitiu a superioridade da McLaren na corrida de Zandvoort. O chefe da Red Bull que deu os parabéns a Max Verstappen no final da corrida por ter minimizado os estragos, está ciente do desafio que a sua equipa tem pela frente.

