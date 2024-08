F1 GP dos Países Baixos, Charles Leclerc: “Muito surpreendido!”

Poucos esperavam ver um homem da Ferrari no pódio, mas Charles Leclerc conseguiu terminar em terceiro lugar, depois de largar de sexto. Uma corrida muito bem executada, que valeu um surpreendente pódio.

Uma corrida bem controlada, com uma boa estratégia e um carro que acabou por ser mais rápido que o previsto. Juntando a isso um Charles Leclerc muito forte, capaz de aguentar o carro mais rápido da atualidade, resulta num pódio que deixou muitos até na Ferrari surpreendidos. Leclerc estava satisfeito com a prestação e com o resultado, antes da ida para Monza, casa da Ferrari.

“Muito surpreendido! Não costumo ficar satisfeito com o P3, mas com a corrida de hoje podemos estar extremamente satisfeitos com o trabalho que fizemos num fim de semana difícil para a equipa. Estivemos com dificuldades desde sexta-feira até à corrida. Na corrida encontrámos mais algum ritmo e executámos uma estratégia perfeita. Conseguimos o undercut a dois dos nossos concorrentes e conseguimos mantê-los atrás de nós. Foi uma corrida muito forte para a equipa. Nunca pensei subir ao pódio depois de um fim de semana tão difícil para a equipa.”