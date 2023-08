F1, GP dos Países Baixos: Charles Leclerc e Lewis Hamilton vêm domínio da Red Bull até 2026 | AutoSport

Charles Leclerc acredita que a vantagem da Red Bull é tal que só com quando a nova regulamentação entrar em vigor poderemos ter novidades na luta pelos primeiros lugares. Lewis Hamilton concordou com a afirmação do piloto monegasco.

A vantagem da Red Bull é tal que os pilotos adversário não vislumbram foram do domínio da equipa austríaca acabar antes da nova regulamentação, cuja entrada está agendada para 2026. Charles Leclerc afirmou isso de forma clara:

“É certo que eles [Red Bull] têm uma margem muito grande e vai ser muito difícil apanhá-los antes da alteração dos regulamentos”, disse na quinta-feira.

Lewis Hamilton alinhou pelo mesmo discurso, embora tenha mostrado que a Mercedes pretende contrariar o favoritismo da equipa já no próximo ano:

“O facto é que eles estão à frente e, muito provavelmente, já estão a desenvolver o carro do próximo ano um mês antes de todos os outros, uma vez que estão 100 ou 200 pontos à frente no campeonato. Por isso, é muito possível que o Charles tenha razão, mas estamos a trabalhar para tentar reduzir a diferença. Se vamos conseguir ou não no próximo ano será a prova disso, espero que sim.”