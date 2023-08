F1, GP dos Países Baixos: Bandeira vermelha a oito voltas do fim, devido à chuva | AutoSport

Mais uma cambalhota nesta corrida. A bandeira vermelha foi mostrada devido à chuva intensa que cai na pista de Zandvoort. Zhou Guanyu não evitou a saída de pista e um toque violento contra as barreiras. Vários pilotos foram apanhados na curva 1, com falta de aderência e Sergio Pérez ficou a perder entrando nas boxes, quando as bandeiras vermelhas foram mostradas.

Verstappen ainda lidera, seguido de Alonso e Gasly. Veremos agora se a corrida recomeça e a meteorologia parece que vai permitir isso.