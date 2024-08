F1, GP dos Países Baixos: Atenções viradas para a luta entre Red Bull e McLaren

O ressurgimento da Mercedes acrescenta imprevisibilidade do que podemos ver em Zandvoort, prometendo uma segunda metade do campeonato emocionante, em que a batalha na frente continua muito aberta.

A Ferrari também está nesta discussão, 63 pontos atrás da Red Bull. Apesar do seu lento início de época, as recentes melhorias no desempenho dão-lhes esperança de se manterem competitivos. O chefe de equipa, Fredéric Vasseur, indicou que o foco da equipa em Zandvoort é manter-se perto da Red Bull e da McLaren, com a confiança de que as próximas corridas em Monza, Baku e Singapura serão mais adequadas ao Ferrari SF24.

A Red Bull continua a liderar os campeonatos de pilotos e de construtores. No entanto, a McLaren tem vindo a diminuir a diferença, particularmente na classificação dos construtores, antes da pausa de verão. Após a desclassificação de George Russell na Bélgica, a McLaren viu a sua desvantagem para a Red Bull ser reduzida para apenas 42 pontos. Embora seja muito difícil alcançar o primeiro lugar já no próximo fim de semana, o objetivo imediato da McLaren é manter o ímpeto que trazia antes das férias.

