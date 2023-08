F1, GP dos Países Baixos: Aston Martin confirma atualizações | AutoSport

A Aston Martin confirmou que vai implementar novas atualizações no AMR23. A equipa tenta regressar aos lugares de topo, que ocupou nas primeiras corridas do ano e esta atualização aerodinâmica irá tentar ajudar nesse propósito.

O Diretor da Equipa, Mike Krack, atribuiu a regressão da Aston Martin aos “efeitos secundários” das atualizações que introduziu no seu carro AMR23 no início do ano, mas espera que esta atualização volte a colocar a equipa nos trilhos do sucesso, apesar de reconhecer que o trabalho será dificultado pela meteorologia:

“Os treinos livres são essenciais para ver como os pneus se comportam e se degradam nos stints longos e nas corridas de qualificação”, explicou. “No entanto, temos de equilibrar o nosso tempo limitado de treinos entre compreender o comportamento dos pneus e avaliar as nossas atualizações – e temos atualizações aerodinâmicas para testar em Zandvoort. Para conseguir este equilíbrio, temos um programa de treinos de base que realizamos em todos os grandes prémios, que ajustamos em conformidade para dar tempo suficiente para os testes aerodinâmicos. A chuva durante os Treinos Livres vai dificultar o nosso trabalho, uma vez que teremos de decidir se as nossas atualizações funcionam com base em menos stints”, afirmou. “Por muito que queiramos fazer o maior número de voltas possível à chuva, temos de ponderar o risco de correr com mau tempo e o retorno que obteremos em dados. Queremos minimizar a possibilidade de danificar peças e, se acreditarmos que a probabilidade de um incidente é demasiado elevada, optaremos por manter os nossos pilotos na garagem.”