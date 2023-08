F1, GP dos Países Baixos: Alex Albon voltou a destacar-se | AutoSport

Alex Albon voltou a dar pontos à Williams, mesmo com a sorte a não lhe sorrir muito com a última chuvada a complicar as contas. Mas o piloto tailandês voltou a provar o seu talento em Zandvoort, numa pista onde a equipa não esperava nada.

Alex Albon chegou mesmo a admitir que a performance deste fim de semana foi uma completa surpresa e deitou por terra tudo o que conheciam sobre o carro. A equipa terá de avaliar melhor o que se passou nos Países Baixos hoje, mas o que vimos com toda a certeza, foi um piloto com confiança, com talento e com capacidade para levar a Williams para outros patamares. Faz-se justiça a Albon e ao seu talento, encontrado a equipa certa para crescer e maturar o seu talento. Em troca já deu quinze pontos à Williams que segue em sétimo lugar, largando definitivamente o rótulo de equipa com o pior carro da grelha. Albon não engana. Não tem o carisma das referências da sua geração, mas ficamos tentados em dizer que o seu talento não fica muito longe deles. Passou de piloto descartado, visto como um “sem talento para a F1” para um dos destaques do ano, num contexto que não é propriamente o mais fácil. Albon continua a convencer.