F1, GP dos Países Baixos: Alex Albon pode perder o oitavo lugar da grelha

Alex Albon conseguiu o oitavo lugar para a grelha de amanhã, mas poderá ser excluído da qualificação. Em causa está o novo fundo do carro. A equipa trouxe um novo pacote de melhorias, mas não terá passado nas verificações técnicas. O fundo terá sido considerado demasiado largo e, por isso, ilegal.

Ainda não é certo que Albon seja excluído e, por isso, tenha de largar da via das boxes, mas a confirmar-se é um rude golpe para o piloto e a Williams. Mais ainda para a equipa que levou uma peça que parece estar fora da legalidade.

Atualização

Confirma-se a exclusão do piloto da Williams da Qualificação: Eis o argumento dos comissários da FIA:

“Os Comissários Desportivos ouviram os representantes da equipa do Carro 23 (Alexander Albon), o Delegado Técnico da FIA, o examinador da FIA que efetuou a medição do carro e o Diretor de monolugares da FIA.

Verificou-se que a carroçaria do carro 23 se encontrava fora do volume regulamentar mencionado no artigo 3.5.1 a) do regulamento técnico da FIA para a Fórmula 1.

A equipa não contestou a calibração do sistema de medição da FIA e a medição do carro, mas afirmou que as suas próprias medições produziram resultados diferentes.

Os Comissários Desportivos determinam que o resultado da medição efetuada com o sistema FIA em Parc Ferme é o relevante e que foi seguido o processo prescrito pelos regulamentos. Por conseguinte, é aplicada a sanção normal para uma infração deste tipo”.