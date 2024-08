F1, GP dos Países Baixos: A Grelha de Partida

Eis a grelha de partida para o GP dos Países Baixos. Lando Norris sai da pole, com a concorrência de Max Verstappen, no duelo mais esperado do dia. Destaque para as penalizações de Lewis Hamilton (três lugares) e Kevin Magnussen (larga da via das boxes) e a exclusão de Alex Albon da qualificação (larga do fim da grelha).