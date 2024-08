F1 GP dos Países Baixos, a Desilusão: George Russell

Lance Stroll foi a desilusão do GP dos Países Baixos. Oscar Piastri seria um bom candidato, tal como Lance Stroll e também Esteban Ocon. Mas a escolha recaiu em Russell.

Piastri perdeu o pódio logo no arranque, ficando afastado das contas do top3, mesmo tendo mostrado andamento para tal. Não conseguiu passar Charles Leclerc, que se defendeu valorosamente e com isso conseguiu mais um pódio. No entanto, é fácil esquecer que Piastri tem apenas uma época e meia de F1 e já luta com os grandes nomes. A expetativa à volta do piloto australiano é grande e, por isso, o quarto lugar sabe a pouco.

Lance Stroll também desiludiu. Foi constantemente o mais rápido da Aston Martin e parecia encaminhar-se para uma boa prestação. Acabou fora dos pontos enquanto Alonso carimbou o décimo lugar. Esperava-se mais de Stroll nesta corrida. Já Esteban Ocon não conseguiu tirar tudo do seu monolugar, ao contrário de Gasly, que conseguiu uma excelente prestação.

Mas a Desilusão vai para Russell. Excelente qualificação, com o quarto posto abria portas para um bom resultado. Ficou longe disso e viu o seu colega de equipa, que largou de 14º acabar uma posição abaixo da sua. Russell ficou intrigado com a performance do seu carro, que não conseguiu colocar qualquer um dos compostos disponíveis para este fim de semana a funcionar. Este sétimo lugar sabe a pouco… muito pouco.