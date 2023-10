F1, GP dos EUA: Toto Wolff lamentou estratégia que “fez perder a corrida” | AutoSport

Toto Wolff lamentou a escolha estratégica da Mercedes durante o GP dos EUA. O chefe da Mercedes reconheceu que a equipa tentou fazer apenas uma paragem, mas cedo entendeu que não era possível. O tempo perdido poderia ter custado a vitória.

Wolff afirmou também que o novo pacote de melhorias está a funcionar bem e que a equipa viu bons sinais em Austin:

“A retrospetiva é uma coisa difícil porque podemos ver que se tivéssemos coberto o Max [quando ele fez a primeira paragem] tínhamos o carro mais rápido nessa fase, mas não sabíamos. Arrastar para uma paragem única era uma coisa válida nessa fase, mas perdemos muito tempo em duas voltas. Foi isso que nos fez perder a corrida. Estávamos na volta 19 ou 20 e precisávamos de prolongar a corrida até à volta 23 para que a paragem única fosse possível. O Max estava numa estratégia clara de duas paragens e nós sabíamos que só precisávamos de mais quatro voltas para fazer uma paragem única. Ele estava 20 segundos atrás de nós e depois o pneu caiu e perdemos a diferença. Tudo correu um pouco contra nós. Foi uma luta difícil com Ricciardo, que saiu com o pneu macio, a volta mais rápida e Norris, que foi muito agressivo. É assim que as coisas são. Doloroso”, concluiu Wolff. “A atualização está a funcionar. Foi um super passo na direção que esperávamos e acho que é um sinal muito bom.”