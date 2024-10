F1 GP dos EUA, Toto Wolff: “Existem inconsistências nas decisões dos comissários”

“Todos estão a lutar muito, mas para mim a decisão contra George foi inexplicável”, disse. “Já vimos muitas situações destas. Nenhum deles foi penalizado até George, e então obviamente houve outro depois. Não quero comentar a situação Max/Lando porque não é a minha corrida”, acrescentou. “Acho que o Zak [Brown] e o Andrea [Stella] vão analisar isso. Todos estão a dar o seu melhor, mas eu preciso de me conter. Acho que há grandes comissários”, argumentou. “Honestamente, grandes comissários que estiveram no carro de corrida ou que têm uma visão não tendenciosa das situações, fazendo o melhor que podem para um trabalho que é verdadeiramente difícil. E não devemos colocar toda a gente na mesma categoria. Há algumas inconsistências, mas tenho a certeza que o Presidente vai analisar isso”.

Wolff ficou particularmente chateado porque George Russell recebeu uma penalização semelhante por forçar Valtteri Bottas a sair da pista. Ele adjetivou a penalização de Russell de “inexplicável” e criticou a inconsistência nas decisões dos comissários de pista. Embora Wolff tenha evitado criticar totalmente o incidente entre Verstappen e Norris, ele pediu ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que investigue as inconsistências dos comissários de pista, reconhecendo a dificuldade do trabalho dos comissários.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros