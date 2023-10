F1, GP dos EUA, SQ2: Aston Martin eliminada | AutoSport

Ao contrário da SQ1, a SQ2 começou com muitos pilotos a saírem para a pista e aproveitarem os 10 minutos desta sessão. Meia grelha foi para a pista, enquanto os restantes ficaram à espera do melhor momento para sair e tentar uma das dez vagas para a SQ3.

Max Verstappen assinou o primeiro tempo, no segundo 35, muito perto do segundo 34, num excelente tempo, seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz, com Lando Norris e Sergio Pérez a completar o top 5. Oito pilotos fizeram tempos na primeira metade da sessão enquanto resto da grelha ficou à espera dos últimos minutos para fazerem as suas voltas.

Max Verstappen apanhou um susto, com um pião, sem consequências. Verstappen já tinha o melhor tempo, por isso, tinha alguma margem para gerir.

No final da sessão, ficaram de fora da SQ3 Ricciardo, Alonso, Ocon, Stroll e Zhou. Verstappen, com o tempo de 1:35.181, ficou com o melhor tempo. Seguiram para a SQ3 Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris, Pérez, Piastri, Gasly, Russell, Hamilton e Albon.