F1, GP dos EUA, SQ1: Haas eliminada. | AutoSport

Foi com temperaturas um pouco mais baixas em relação a ontem que os pilotos foram para a pista para a SQ1, em que ficariam definidos os 15 pilotos que seguiriam para a SQ2.

Os 12 minutos da SQ1 seriam intensos, mas as equipas não se apressaram a sair das boxes. A Mercedes foi a primeira a enviar Lewis Hamilton para a pista, o que provocou uma reação em cadeia, com vários pilotos a seguirem o exemplo do #44. Todos os pilotos começaram esta sessão com pneus médios.

O primeiro tempo de referência de Hamilton ficou no segundo 36, mas Charles Leclerc tratou de tirar 0.1 segundo ao tempo do piloto da Mercedes. Carlos Sainz ficou a 0.020 seg. do tempo do seu colega, mas Max Verstappen assumiu a liderança da tabela, entrado no segundo 35 logo na primeira tentativa.

Na zona de eliminação tínhamos Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Logan Sargeant. Verstappen entrou nas boxes e ficou a ver as últimas voltas da concorrência.

No final desta sessão, ficavam eliminados, Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Tsunoda e Sargeant. Max Verstappen ficou com o melhor tempo 1:35.997, seguido de Leclerc e Albon.