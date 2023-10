F1, GP dos EUA: Sprint morna, mas corrida pode ser interessante | AutoSport

Não foi a corrida Sprint mais emocionante e com dez voltas feitas, já poucas dúvidas havia sobre o resultado. Mas ficaram dados interessantes para a corrida de amanhã. Max Verstappen é o claro favorito, mas largando de sexto, podemos ter uma corrida mais entusiasmante.

As primeiras voltas de Max Verstappen foram enganadoras. Lewis Hamilton conseguiu manter-se por perto e ainda ficou no DRS do tricampeão da Red Bull. Mas, mais uma vez, a excelente degradação dos pneus do Red Bull permitiu a Verstappen cavar o fosso, terminando com dez segundos de vantagem. No papel pode parecer desanimador, mas Lewis Hamilton conseguiu manter-se perto de Verstappen durante algum tempo. Na corrida de amanhã, largando de sexto e com carros fortes à frente, Max poderá ter a vida dificultada.

Se Lewis Hamilton deu boas indicações, Charles Leclerc terá trabalho para conseguir capitalizar a pole de amanhã. O arranque foi bom, mas perdeu o segundo lugar para Hamilton e a partir daí perdeu o comboio do segundo lugar. Pior ainda, viu Lando Norris aproximar-se, recuperando uma diferença de seis segundos em nove voltas, que evidencia um excelente ritmo de corrida da McLaren. Norris poderá ter uma palavra a dizer na corrida de amanhã e a Ferrari terá de aprimorar a estratégia para fazer face à degradação mais elevada das suas borrachas.

Sergio Pérez terminou em quinto, numa corrida com pouco tempero, Pierre Gasly conseguiu um excelente sétimo lugar, e George Russell, apesar de penalizado em cinco segundos, conseguiu terminar nos pontos. Alex Albon voltou a fazer uma excelente corrida, ficando a 0.3 seg. dos pontos. Albon novamente a levar a Williams longe. Oscar Piastri sobreaqueceu os pneus nas primeiras voltas e foi perdendo lugares, o que comprometeu o resto da corrida do australiano.

Boa corrida de Daniel Ricciardo, com um par de boas manobras e um ritmo relativamente interessante e destaque pela negativa para a Aston Martin, uma sombra do que foi no arranque da época e para a Haas, que prometeu muito, mas mostrou pouco em corrida, condicionados pelas posições de arranque na grelha. Para amanhã espera-se um pouco melhor.

Nota para a penalização de Russell. O britânico foi penalizado por ultrapassar para lá dos limites de pista. Nas imagens podemos ver que Piastri fecha a porta e o britânico é forçado a sair. Um pouco à imagem do que aconteceu entre Hamilton e Leclerc na curva 1. Mas os comissários têm sido tendencialmente mais brandos na primeira volta. Assim, apesar das semelhanças, a avaliação é feita de forma diferente e daí os diferentes desfechos.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA