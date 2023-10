F1, GP dos EUA: SIGA A CORRIDA AQUI | AutoSport

Volta 21 – Mercedes manda Hamilton entrar e a tentativa de esticar o primeiro stint não correu bem. Leclerc está na liderança, com Russell e Norris no top 3. Os dois primeiros ainda não pararam.

Volta 20 – Top 10

Hamilton Leclerc Russell Norris Verstappen Ricciardo Sainz Alonso Perez Stroll

Volta 19 – Pierre Gasly entra nas boxes para colocar pneus médios. Mercedes pede mais cinco voltas a Hamilton que mantém os pneus médios.

Volta 18 – Lando Norris entra para as boxes para colocar um conjunto de pneus duros e Hamilton assume a liderança. Carlos Sainz também entra para colocar pneus médios. O top 3 é agora Hamilton, Leclerc e Russell. Mercedes poderá tentar uma paragem apenas.

Volta 17 – Max Verstappen entra para as boxes para colocar pneus médios.

Volta 16 – Norris queixa do equilíbrio do carro nas curvas 8 e 9. Lewis Hamilton aproxima-se do McLaren, mas a distância está nos dois segundos. Verstappen vai-se aproximando do duo da frente.

Volta 15 – Top 10

Norris Hamilton Verstappen Leclerc Sainz Russell Perez Gasly Tsunoda Ricciardo

Volta 13 – A diferença entre Norris e Hamilton é agora de 2.1, com a volta mais rápida a ser de Hamilton. Verstappen está a 4 segundos de Hamilton e não se tem aproximado do segundo lugar.

Volta 11 – Albon, Bottas, Magnussen entram para trocar de pneus (colocam duros). Hamilton vai-se aproximando de Norris, enquanto Verstappen e Leclerc em luta acesa, com vantagem para o Red Bull. O top 3 é agora Norris, Hamilton e Verstappen.

Volta 10 – Zhou Guanyu entrou para as boxes para colocar um conjunto de pneus duros. Hamilton vai ganhando algum tempo a Norris e Verstappen continua a gerir o andamento. Piastri com problemas (radiador danificado) vai desistir da corrida, num fim de semana terrível para o jovem australiano.

Volta 9 – Corrida vai estabilizando, com os pilotos a gerirem os pneus. Norris tem 3.3 seg. de vantagem para Hamilton.

Norris Hamilton Leclerc Verstappen Sainz Piastri Russell Perez Gasly Tsunoda

Volta 6 – Lewis Hamilton passa Leclerc e agarra o segundo lugar. Verstappen aproxima-se de Leclerc. Sainz e Leclerc estão a ser pouco agressivos na defesa da sua posição para poupar pneu. Esteban Ocon desiste da crrida com danos depois de um toque com o McLaren de Piastri.

Volta 5 – Max Verstappen passa Sainz e sobe ao quarto lugar. A diferença entre Norris e Leclerc estabilizou.

Volta 4 – Hamilton tenta apertar Sainz, Verstappen está atrás do Mercedes, mas ainda a alguma distância e Leclerc parece não ter andamento para acompanhar Norris. Hamilton passa Sainz e sobe ao terceiro lugar.

Volta 3 – Russell subiu ao sétimo lugar, com Pérez a aproveitar a boleia e Ocon caiu para nono. Lando Norris continua muito rápido e tem 2.5 seg. de vantagem para Leclerc.

Volta 2 – Lando Norris já tem pouco mais de dois segundos de vantagem para Leclerc. A luta entre Russell e Ocon pelo sétimo aquece, com Pérez por perto. Ocon tem danos no seu carro.

Volta 1 – Lando Norris com um excelente arranque agarrou a liderança da corrida, com Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Verstappen já é quinto, atrás de Hamilton. Oscar Piastri pressina Verstappen e tentar passar para o quinto lugar. O #81 da McLaren ganhou quatro lugares na largada.

Todos os pilotos começam com pneus médios, exceto Nico Hulkenberg e Lance Stroll.

Temperaturas:

Temperatura da pista: 39.8 ºC

Temperatura do ar: 29,7 ºC

Humidade: 46 %

Probabilidade de chuva para esta corrida: 0%

Pneus e estratégia:

Grelha da corrida:

Dados da Pista:

Primeira corrida –2008

Comprimento da pista – 5.513km

Distância de corrida – 308.405 km

Nº de voltas – 56 voltas

Volta recorde – 1:36.169 Charles Leclerc (2019)

