F1, GP dos EUA: Sergio Pérez cada vez mais pressionado | AutoSport

Será que é hoje que Sergio Pérez consegue sacudir a pressão? O ano do piloto mexicano tem sido difícil e agora a pressão é cada vez maior, com a Red Bull a exigir ao piloto o segundo lugar no campeonato, para a conquista de uma dobradinha inédita.

Na qualificação de ontem, Pérez apenas conseguiu o nono lugar e nunca se mostrou capaz de lutar pela pole. A situação de Pérez muda de corrida para corrida e se há poucas semanas a manutenção de Pérez era quase garantida, agora isso não é certo. Pérez tem 224 pontos nesta fase, contra 194 de Lewis Hamilton, talvez o adversário que mais o assusta, tendo em conta que Fernando Alonso (183 pontos) enfrenta dificuldades na Aston Martin. O mexicano tem 30 pontos de vantagem, que lhe confere alguma segurança. É também por isso que se o #11 perder o segundo posto, poderá ser dispensado para 2024. É que trinta pontos é o equivalente ao 2-0 futebolístico: parece uma boa vantagem, mas se o adversário marca a diferença fica muito reduzida e tendencialmente o adversário motiva-se.

Imaginando que Lewis Hamilton consegue uma vitória neste fim de semana, ou até um pódio (cenário bem provável) a distância de trinta pontos pode ficar reduzida a menos de metade e, pela forma que Pérez tem evidenciado nas últimas corridas, poderá ver Hamilton aproximar-se de forma ainda mais ameaçadora. Por isso, o fim de semana de Austin poderá ser crucial para o futuro de Pérez. Hoje, com o dia dedicado à corrida sprint, poderá esquecer um pouco o dia de ontem e tentar arrecadar pontos importantes.

Philippe NANCHINO/MPSA