F1, GP dos EUA: Rumores de luta interna na Red Bull são “tretas”, segundo Max Verstappen | AutoSport

Os rumores sobre a luta interna na Red Bull vão crescendo, mas Max Verstappen tratou de desvalorizar o que tem sido dito.

Os rumores sobre o futuro de Helmut Marko na Red Bull vão crescendo, com uma suposta “guerra civil” iniciada por Horner para aumentar o seu poder dentro de toda a estrutura, estando inclusivamente nos seus planos passar a decidir o rumo da AlphaTauri, que deverá mudar de designação em 2024. Segundo algumas publicações, o britânico terá ganhado a confiança do cofundador da Red Bull Chaleo Yoovidhya após a morte de Dietrich Mateschitz para poder ter alguma vantagem dentro do conselho de administração do grupo. Horner e Marko terão também discordado sobre a forma de gerir a estrutura. O britânico terá apoiado a vinda de Bayer, enquanto o austríaco fez valer o seu poder para instalar Laurent Mekies como chefe de equipa, com igual nível de responsabilidade e poder de decisão do antigo homem da FIA dentro da estrutura.

As histórias sobre as lutas internas têm se multiplicado, mas Max Verstappen minimizou a sua validade:

“Vi que, do lado de fora, as pessoas estavam a tentar dizer tretas, porque acho que o ambiente na equipa é muito bom”, disse o tricampeão mundial de F1 na quinta-feira, em Austin. “Todos sabem exatamente qual é o seu papel. E, claro, [houve] momentos tristes no ano passado, quando Dietrich faleceu, mas tentámos manter esse legado, continuar a avançar e todos os que temos agora na equipa são muito importantes para o sucesso que estamos a ter. É por isso que também não há mudanças para o futuro. Acho que isso explica tudo”.

Sergio Perez fez eco da opinião do seu colega de equipa, insistindo no papel “importante” de Marko na equipa.

“É a mesma coisa, todos na Fórmula 1 têm a sua própria agenda – jornalistas, equipas, todos querem criar a melhor história possível”, comentou o mexicano. “A equipa está num grande momento, Helmut é uma parte muito importante da equipa, tal como Christian, e penso que existem apenas rumores.”