F1, GP dos EUA: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

A décima oitava jornada do Campeonato do Mundo de F1 sorriu a Max Verstappen, depois de uma corrida em que Charles Leclerc saiu da pole, Lando Norris liderou as primeiras voltas e o campeão da Red Bull conseguiu recuperar do sexto lugar até a primeiro. Norris e Lewis Hamilton estiveram na luta pela vitória, apesar de terem argumentos diferentes de Verstappen.

Foi uma corrida interessante, com a estratégia a ter um papel importante no desfecho final. Queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP dos EUA?

foto: Philippe NANCHINO/MPSA