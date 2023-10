F1, GP dos EUA, Q2: Alfa Romeo e Alpha Tauri eliminadas | AutoSport

A Q2 começou da mesma forma que a Q1, com os pilotos a não esperarem muito para irem para a pista. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz e Charles Leclerc começaram a sessão com pneus usados.

Os primeiros tempos dos homens da Ferrari e de Lewis Hamilton não entusiasmaram, e Max Verstappen passou para a liderança da tabela de tempos, seguido de Oscar Piastri, Pierre Gasly, George Russel e Lewis Hamilton. A volta de Lando Norris foi apagada por exceder os limites de pista, o que colocava o piloto da McLaren em apuros.



No final das primeiras tentativas, tínhamos na zona de eliminação Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Carlos Sainz e Lando Norris. Ninguém estava particularmente seguro nesta fase, com a Mercedes e a Ferrari longe dos primeiros lugares, enquanto os homens da Alpine no top 5.

Nas derradeiras tentativas da Q2, Leclerc ficou a 0.004 do segundo 34, ficando à frente do tempo de Verstappen que ficou a 0.004 seg. do tempo do homem da Ferrari. Leclerc ficou com o melhor tempo da Q2 (1:35.004) e eliminados na Q2 ficaram Yuki Tsunoda, Zhou Gunayu, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo (volta apagada por limites de pista).

Passaram assim à Q3 Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz, Ocon, Norris, Gasly, Piastri, Russell e Pérez, por esta ordem.