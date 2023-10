F1, GP dos EUA, Q1: Aston Martin e Williams eliminadas | AutoSport

A Q1 sorriu a Lewis Hamilton, que fez o melhor tempo da sessão. Já na zona de eliminação tivemos a Aston Martin, a Williams e Nico Hulkenberg, que chegou a ter o melhor tempo da sessão, mas viu a sua melhor volta ser apagada por exceder os limites de pista.

Depois do Treino Livre 1 em que Max Verstappen foi o mais rápido, com a Mercedes e a Ferrari por perto, veio a qualificação para definir a grelha para a corrida de domingo, sendo que sábado teremos um dia dedicado à Corrida Sprint. Com 35º C de temperatura no ar e 42.4ºC de temperatura em pista, os pilotos iriam enfrentar muito calor, mas com muito menos humidade em relação ao que viveram no Catar (13% de humidade).

Os pontos de interesse para esta qualificação eram muitos. Max Verstappen era o claro favorito ao primeiro lugar na grelha, mas seria a Ferrari capaz de se aproximar do primeiro lugar, ou seria a Mercedes a fazê-lo. A McLaren não usou pneus macios no treino pelo que começava com a vantagem de ter mais pneus macios, mas menos experiência em pista com as borrachas mais macias (a Aston Martin também não usou, mas Lance Stroll apenas fez cinco voltas e a sessão de Fernando Alonso também foi afetada por problemas de sobreaquecimento nos travões). A Williams tinha sido rápida no treino e a Haas, com a nova atualização, tinha também mostrado um andamento interessante.

À hora certa, a luz verde acendeu-se no final da via das boxs e os pilotos foram para a pista para as primeiras voltas, feitas a um ritmo mais cauteloso, antes das primeiras tentativas a valer.

Os primeiros tempos começaram a surgir pouco depois com Valtteri Bottas a começar logo no segundo 36, com Lando Norris e Charles Leclerc a passarem pelo primeiro lugar da tabela. Sergio Pérez, na sua primeira tentativa, ficou atrás de Leclerc e Norris, O primeiro tempo de Max Verstappen também caiu no segundo 36, com o top 3 a caber em menos de 0,2 segundos. Lewis Hamilton, com uma volta pouco conseguida, fez o quinto tempo, em quando George Russell subiu ao terceiro lugar. Mas a surpresa da sessão chegou com oito minutos para o fim com Nico Hulkenberg a fazer o melhor tempo, destronando Verstappen, com Pierre Gasly a imitar o alemão da Haas e Carlos Sainz a fazer o mesmo na sua segunda tentativa. A cinco minutos do fim da sessão, com todos os pilotos na boxes a colocar novos pneus macios, tínhamos na zona de eliminação Alex Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Zhou Gunayu e Logan Sargeant, com a pista a dar sinais de evolução.

Max Verstappen entrou no segundo 35, superando Carlos Sainz, que tinha sido o primeiro a entrar neste clube, com Sergio Pérez a ficar atrás deste duo. Mas Lewis Hamilton tirou 0.255 segundos ao tempo de Verstappen. Nas contas da zona de eliminação, ficavam de fora da Q2, Nico Hulkenberg (a sua melhor volta foi apagada por limites de pista), Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll e Logan Sargeant. Hamilton, com o tempo de 1:35.091 ficou com o melhor tempo, seguido de Lando Norris e Max Verstappen.