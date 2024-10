F1, GP dos EUA: Organizadores multados por invasão de pista

Os organizadores do Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin foram multados em 500 000 euros pela FIA, depois de cerca de duas centenas de espetadores terem invadido prematuramente a pista no final da corrida, enquanto os carros ainda completavam as voltas de arrefecimento.

Os fãs saltaram as vedações e entraram na reta da meta, violando os protocolos de segurança. Da coima, 350 000 euros estão suspensos até 2026, desde que não ocorram mais incidentes no Circuito das Américas (COTA) durante as provas da FIA.

Esta é a primeira infração deste tipo no COTA, o que levou à suspensão parcial da coima. Os organizadores do evento devem apresentar um plano de correção à FIA, descrevendo em pormenor as medidas a tomar para evitar futuras invasões de pista e avaliando outras potenciais áreas de incursão.