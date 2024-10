F1, GP dos EUA: O pesadelo de Hamilton e a oferta recusada por Russell

A qualificação para o GP dos EUA foi um pequeno pesadelo para a Mercedes, com Lewis Hamilton a ficar com o 19º tempos e George Russell a bater contra as proteções da pista na sua última tentativa na Q3.

Do lado de Hamilton, o heptacampeão queixou-se do seu monolugar, ficando mesmo em cima da mesa a hipótese de largar da via das boxes:

“Tivemos uma falha na suspensão dianteira na Volta de Formação antes da Sprint, com a qual tive de conduzir na Sprint”, disse à Sky Sports. “Isso tornou o equilíbrio muito mau. Acho que vou partir das boxes amanhã [hoje] porque o carro era um pesadelo durante a qualificação. O equilíbrio era muito inconsistente, não tinha aderência.”

Apesar do sucedido, Hamilton não perdeu o sentido de equipa e ofereceu peças do seu monolugar a George Russell, uma vez que a equipa ainda tem poucas peças sobressalentes com esta nova configuração. Russell rejeitou a oferta do seu ainda colega de equipa:

“Neste momento, a preocupação é com as peças”, disse Russell. “Vamos ter de reverter as actualizações, e o Lewis ofereceu gentilmente as suas, mas não vamos trocar. Portanto, não sei o que vai acontecer, mas essa é a maior preocupação e não temos as respostas. Continuamos a encontrar-nos nesta posição, na forma como o carro está a interagir com os pneus, a temperatura, as pequenas mudanças no vento, mas tem sido a história da época. Com actualizações antigas ou novas, ou estamos lá ou estamos a meio segundo, seis décimos de distância. Durante toda a época, quando o carro esteve no ponto ideal, lutámos pelas poles e pelas vitórias – como [na qualificação para o sprint], estávamos ambos a lutar pela pole, e na qualificação, estávamos ambos quase a sair na Q1″.

“Na última volta, esforcei-me muito, tentando encontrar um desempenho que não estava lá e paguei o preço. Estou apenas desiludido comigo próprio, porque todos trabalharam arduamente para trazer as melhorias, e isso está no lixo.”