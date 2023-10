F1, GP dos EUA, o Herói Esquecido: Lance Stroll | AutoSport

Podíamos falar dos homens da Williams, que conquistaram três pontos importantíssimos para as contas do campeonato, ou até de Yuki Tsunoda que se manteve na discussão dos pontos, mas o Herói Esquecido, para nós, é Lance Stroll. Em mais um fim de semana recheado de problemas e azares, com os travões a darem dores de cabeça e o novo pacote de atualizações a não resultado como pretendido, Stroll conseguiu terminar nos pontos, mesmo sem contar com as desclassificações de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Com as desclassificações, terminou num muito positivo sétimo lugar. Uma corrida bem gerida, em crescendo, que pode ter passado despercebida, mas que deu pontos importantes à equipa, num autêntico pontapé na crise