F1, GP dos EUA, o Destaque: Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen voltou a ser o destaque, desta feita no GP dos EUA. O piloto da Red Bull largou da sexta posição e conseguiu vencer, com mais uma prestação madura e bem pensada. Não foi com demasiada “sede ao pote”e geriu o andamento de forma bem ponderada o ritmo nas primeiras voltas. Sabendo do valor do seu carro, foi-se aproximando de forma gradual dos seus adversários e conseguiu chegar ao primeiro lugar sem grandes alaridos. Beneficiou da estratégia, do ritmo do carro, da boa degradação dos pneus e da forma bem medida como enfrentou a concorrência. Mais ainda, foi capaz de gerir o problema de travões que o afetou desde as primeiras voltas.

Foi, por isso, mais uma prestação sólida que lhe valeu a 50ª vitória da carreira, a 15ª esta época. Merecida e conquistada com classe.