F1, GP dos EUA: Novo asfalto traz novos desafios

O Grande Prémio dos Estados Unidos de 2024 no Circuito das Américas (COTA) é a segunda corrida em território americano e traz alterações notáveis à pista, incluindo secções repavimentadas e a introdução de gravilha falsa nas escapatórias para resolver as controvérsias sobre os limites da pista.

As alterações à pista foram feitas entre as curvas 9 e 12 e 16 e 3, o que inclui as duas retas mais longas onde o DRS pode ser utilizado. Dado que uma nova camada de betume é normalmente mais suave do que uma superfície de pista antiga, espera-se um asfalto menos abrasivo, o que terá impacto no comportamento dos pneus, com a Pirelli a optar pelos compostos C2 (duro), C3 (médio) e C4 (macio). O formato Sprint regressa, tornando os treinos de sexta-feira cruciais para as equipas recolherem dados.

O desenho da pista inspira-se em circuitos famosos como Silverstone e Suzuka, e a caraterística mais marcante de Austin continua a ser a subida íngreme para a Curva 1. Historicamente, as estratégias de duas paragens têm sido mais eficazes aqui, e a nova superfície pode influenciar as escolhas de pneus e a estratégia.

Austin é a segunda de três corridas nos EUA esta época, a seguir a Miami e antes de Las Vegas. Os EUA são o quarto país com mais corridas de F1, com 77 Grandes Prémios em 11 locais. Lewis Hamilton e Max Verstappen, ambos com seis vitórias no GP dos EUA, vão competir este fim de semana, enquanto a Ferrari e a McLaren disputam o maior número de vitórias por equipas nos EUA.