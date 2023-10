F1, GP dos EUA: Multas da FIA até 1 milhão deixam pilotos incrédulos | AutoSport

Foi uma das medidas aprovadas pelo Conselho Mundial da FIA e que deixou os pilotos desagradados. O limite máximo das multas a aplicar foi aumentado, passando de 250 mil para 1 milhão de dólares. As reações dos pilotos não foram positivas.

O limite 250 000 euros “não foi revisto nem alterado durante, pelo menos, nos últimos 12 anos e não reflete as necessidades atuais do desporto automóvel”, segundo a FIA, pelo que foi tomada a decisão de quadruplicar a coima máxima.

O cenário de uma multa de um milhão é remoto, mas agora existe e os pilotos temem pelo seu futuro, pois são poucos os pilotos que podem pagar uma multa desse calibre sem problemas.

Daniel Ricciardo classifica o novo limite de “assustador”, Kevin Magnussen de “ridículo”, George Russell de “obsceno”. Charles Leclerc disse de forma inteligente que não fazia “ideia o que merece uma multa de 1 milhão de euros”.

Lewis Hamilton pareceu mais preocupado com o destino do dinheiro do que propriamente o novo valor ratificado:

“Se vão atribuir uma multa de um milhão, vamos garantir que cem por cento desse valor vai para uma causa. Há muito dinheiro nesta indústria e há muito a fazer em termos de criar melhor acessibilidade, melhor diversidade, mais oportunidades para pessoas que normalmente não teriam a oportunidade de entrar num desporto como este. Há tantas causas em todo o mundo, e só assim é que vão receber esse milhão da minha parte!”

“Gostaria de saber o que pode ser uma infração por um milhão”, afirmou Max Verstappen. “Se tocar numa asa traseira custa 50 mil euros (relembrando quando foi multado por tocar na asa traseira do Mercedes de Hamilton), então gostaria de saber o que se pode fazer com um milhão. Depois, talvez possamos também patrocinar as garrafas de vinho. Vou preparar-me!”